 السبهان :الإرهاب وأهله إلى مصيرهم المحتوم كما قضي على داعش سيقضى على اخواتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 محرّم 1439 هجريا, الموافق 20 أكتوبر 2017 ميلاديا

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السبهان :الإرهاب وأهله إلى مصيرهم المحتوم كما قضي على داعش سيقضى على اخواتها

السبهان :الإرهاب وأهله إلى مصيرهم المحتوم كما قضي على داعش سيقضى على اخواتها
المناطق _ الرياض

توعّد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الخميس، الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية بدحرٍ وشيكٍ كما قُضي على “داعش”.
وكتب السبهان تغريدته بعد زيارته منطقة عين عيسى في الريف الشمالي لمحافظة الرقة السورية، أمس الأول، والتي قال فيها: “تحدثوا بكل طاقاتكم وحركوا جميع مشاريعكم فقريبا الصمت سوف يطبق.والإرهاب وأهله إلى مصيرهم المحتوم كما قضي على داعش سيقضى على اخواتها باذن الله”.

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