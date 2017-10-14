سلامة اسرتي مسؤوليتي معرض لمدني تبوك

ضمن الأنشطة التوعوية التي تقيمها المديرية العامة للدفاع المدني انطلق مساء اليوم الخميس المعرض التوعوي الخاص بالأسرة والطفل تحت شعار ( سلامة اسرتي مسؤوليتي ) والذي سيقام لمدة ثلاثة أيام بمجمع المكان مول بمدينة تبوك .. ويتضمن المعرض مجموعة من الأنشطة التوعوية يتخللها توزيع النشرات الإرشادية الموجهة للأسرة والطفل .. كما يتضمن المعرض عروض مرئية ومسموعة ومقروءة ومسرح ركن الرسم للطفل واستوديو تصوير كما سيتم توزيع مجموعة من الهدايا والجوائز للحضور ..

مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد فاضل بن مسفر الشمراني أكد في حديثه عن هذا المعرض بأن المديرية العامة للدفاع المدني تهدف من خلال إقامة هذا المعرض إلى زيادة ثقافة السلامة لدى مختلف أفراد الأسرة وتعريف الجميع بما يحيط فيهم من أخطار وكيفية التعامل معها ..

الجدير ذكره إن هذا المعرض يأتي ضمن برامج الإدارة العامة للتوعية الوقائية بالمديرية العامة للدفاع المدني وتشرف عليه الإدارة العامة للسلامة بمدني تبوك.