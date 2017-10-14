 العمل وأمانة الرياض يبحثان تطبيق المرحلة الثالثة من قرار التأنيث | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 محرّم 1439 هجريا, الموافق 20 أكتوبر 2017 ميلاديا

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العمل وأمانة الرياض يبحثان تطبيق المرحلة الثالثة من قرار التأنيث

العمل وأمانة الرياض يبحثان تطبيق المرحلة الثالثة من قرار التأنيث
المناطق _ الرياض

في إطار الاستعدادات القائمة لتطبيق المرحلة الثالثة من القرار الوزاري الخاص بتنظيم عمل المرأة في محلات المستلزمات النسائية الصادر برقم 2702 في 29 / 5 / 1435 هـ تم عقد اجتماع تنسيقي بمقر الإدارة العامة للراحة والسلامة بأمانة مدينة الرياض، ضم عدد من ممثلي الجهتين، لمناقشة مجموعة من المحاور الهامة المتعلقة بتطبيق هذه المرحلة.

كما ناقش الاجتماع تعزيز التعاون المشترك بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض والجهات الشريكة لتطبيق القرار على الأنشطة المشمولة بقرار التأنيث، والتي شملت محلات العطور والملابس النسائية والأحذية والحقائب والجوارب والأقمشة والجلابيات ومستلزمات الأمومة.

كما تم مناقشة إمكانية تكثيف الحملات التفتيشية لغرض المتابعة والتأكد من التزام أصحاب المحلات بالقرار المزمع تنفيذه في 1 / 2 / 1439 هـ.

وقد حضر الاجتماع مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعمل سعد عرار الدوسري، ومدير إدارة التفتيش بمكتب عمل الرياض جريد الدوسري، بينما مثل الأمانة العامة في الاجتماع مدير عام الإدارة العامة للراحة والسلامة المهندس أنور عبدالله قلم، ونائبه الدكتور عبدالعزيز الراشدي.

وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات التي كان أبرزها ضرورة تعزيز الدور الرقابي المشترك بين فرع الوزارة والأمانة، لضمان تطبيق الأنظمة والتعليمات المنظمة لسوق العمل، والتي تهدف إلى خلق المزيد من فرص العمل للفتيات السعوديات.

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