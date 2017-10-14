 عمل تبوك يحقق المركز الأول في برنامج “نطاقات مكاتب العمل ” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 محرّم 1439 هجريا, الموافق 20 أكتوبر 2017 ميلاديا

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عمل تبوك يحقق المركز الأول في برنامج “نطاقات مكاتب العمل ”

عمل تبوك يحقق المركز الأول في برنامج “نطاقات مكاتب العمل ”
المناطق _ فايز السميري
حقق مكتب العمل يتبوك المركز الأول في برنامج “نطاقات مكاتب العمل ” الذي تقيمه الوزارة دوريا للتنافس بين المكاتب في تقديم خدمات مميزة للعملاء، الذي يتكون من عدة محاور أهمها الانطباع العام على المكاتب وجودة الخدمات المقدمة للعملاء وتقديم الخدمة.
وأوضح مدير مكتب العمل فيصل القميقم أن تميز الموظفين ومتابعة وتوجيهات سعادة  مدير عام فرع الوزارة الأستاذ محمد الحربي الذي يولي اهتماما بالغ بخدمة العملاء كان لها دور كبير في مواصلة التقدم  ، مقدماً شكره لمنسوبي مكتب العمل لتفانيهم وتتنفيذهم للتوجيهات مما  رفع من مستوى الأداء في المكتب ومن جانبه أعرب الحربي عن شكره وتقديره للزملاء في مكتب عمل تبوك داعيا أن تستمر منطقة تبوك في تلك المراكز المتقدمة ترجمة لما يوليه سمو أمير المنطقة حفظه الله من حرص ومتابعة لكل ما يخص المواطنين المستفيدين من خدمات الوزارة وتقديم أفضل الخدمات لهم بالشكل الذي يكسب رضائهم واستحسانهم.

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