 أمير الحدود الشمالية : الأمر الملكي بإنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي خطوة تاريخية لجمع الكلمة ومواجهة المناهج المتطرفة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 محرّم 1439 هجريا, الموافق 20 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير الحدود الشمالية : الأمر الملكي بإنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي خطوة تاريخية لجمع الكلمة ومواجهة المناهج المتطرفة

أمير الحدود الشمالية : الأمر الملكي بإنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي خطوة تاريخية لجمع الكلمة ومواجهة المناهج المتطرفة
المناطق _ الحدود الشمالية

‏‎أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بإنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي الشريف في المدينة المنورة وتكوين مجلس علمي له يضم صفوة من علماء الحديث الشريف في العالم؛ خطوة تاريخية لجمع
كلمة علماء المسلمين وحفظ السنة النبوية الشريفة، و تكريسا لاهتمام خادم الحرمين الشريفين بالإسلام والمسلمين وخدمة الدين العظيم .
وأشار سموه إلى أن هذا المجمع سيخدم السنة النبوية التي تعد المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، وتوضيح المنهج النبوي الرشيد الذي يقوم عليه منهج أهل السنة والجماعة بعيدا عن المناهج المتطرفة والمخالفة لدين الوسطية والسماحة، لافتا إلى أن الأمر جاء ليجسد الدور الريادي الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم وما يقدمانه من أعمال جليلة وإنجازات رائدة في شتى المجالات.

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