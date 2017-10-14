قرار إنشاء مجمع الحديث النبوي الشريف أهدافه عظيمة ومعانيه سامية وامتداد لخدمة الإسلام ونشره

نوه مدير عام فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بمنطقة حائل الشيخ عبد العزيز العجيمي بما أتى به قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف،

وقال إن هذا امتداد لحرصه -أيده الله- على خدمة السنة النبوية الشريفة وإبراز دورها في مواجهة الغلو والفكر الضال، ويأتي المجمع وارثا لجهود قرون مضت في تدوين هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتوثيقه وأكد أن الأمر الملكي الكريم بإنشاء المجمع يبرز عظمة مكانة السنة النبوية لدى المسلمين

و يظهر الاهتمام الكبير من ولاة أمر هذه البلاد منذ تأسيسها بالسنة النبوية المطهرة ، ويمثل منهجهم الواضح بضرورة مواجهة الفكر الضال بالبراهين الواضحة من القرآن والسنة الصحيحة وما كان عليه الرعيل الأول الذي يعتبر منهج حياة لكل مسلم ، ويعزز القرار المبارك تميز المملكة في توضيح مفاهيم الدين الإسلامي السمحة، ودورها الرائد في نشر الإسلام وتعاليمه الحقة ومكافحة كل ما يشوه ذلك من جماعات أو أفراد متطرفة مارقة