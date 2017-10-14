 اجتماع اللجنة المشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون وأمانة منظمة التعاون الإسلامي في الرياض الأثنين القادم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 محرّم 1439 هجريا, الموافق 20 أكتوبر 2017 ميلاديا

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اجتماع اللجنة المشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون وأمانة منظمة التعاون الإسلامي في الرياض الأثنين القادم

اجتماع اللجنة المشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون وأمانة منظمة التعاون الإسلامي في الرياض الأثنين القادم
المناطق _ وليد الحمود

يعقد يوم الاثنين 23 أكتوبر 2017م ،اجتماع اللجنة المشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ، بمقر أمانة المجلس بالرياض ، وذلك في إطار اتفاق التعاون بين الأمانتين ،ولبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك حسب الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال .

يترأس وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون سعادة الدكتور عبدالعزيز العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات ، ويترأس وفد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي سعادة السفير عبدالله عالم الأمين العام المساعد للشؤون السياسية.

 

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