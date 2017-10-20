بعد طرده الوفد الإسرائيلي.. استقبال حافل لمرزوق الغانم في الكويت

استقبال حافل تلقاه مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، من قبل عدد من الوزراء والنواب في مجلس الأمة الكويتي، عقب عودته من مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وذلك احتفاءً بما فعله مع الوفد الإسرائيلي.

كان على رأس المستقبلين للغانم في المطار، نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، والأمين العام المساعد لقطاع الإعلام عبدالحكيم السبتي.

يذكر أن الغانم، شن هجوما شديدا على الوفد الإسرائيلي أثناء مشاركته في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني، واصفاً إياه ودولته بالإرهابية وقتلة الأطفال، ومطالباً بطرده، وهو الأمر الذي تفاعل معه الكثير من البرلمانات داخل القاعة.