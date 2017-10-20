ضبط 3 إقامات مزورة بحوزة مقيم آسيوي بجدة

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة جدة، من ضبط مقيم يحمل جنسية آسيوية، في العقد الثالث من العمر، وبحوزته 3 إقامات مزورة.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه أثناء مرور دوريات الأمن السرية، اشتبهت في المتهم، بعد أن لاحظت عليه علامات الارتباك، وبتفتيشه عثر معه على الأوراق المضبوطة.

وأضاف أن المتهم أفاد بتزويرها بمشاركة أخرين، وتم الانتقال إلى مقر سكنه، وضبطهما، وبتفتش سكنهم تم العثور على الأدوات المستخدمة في عملية التزوير.

جرت إحالة المضبوطين إلي مركز الشرطة المختص، لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي، تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص.