 ضبط 3 إقامات مزورة بحوزة مقيم آسيوي بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 محرّم 1439 هجريا, الموافق 20 أكتوبر 2017 ميلاديا

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ضبط 3 إقامات مزورة بحوزة مقيم آسيوي بجدة

ضبط 3 إقامات مزورة بحوزة مقيم آسيوي بجدة
المناطق _ جدة

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة جدة، من ضبط مقيم يحمل جنسية آسيوية، في العقد الثالث من العمر، وبحوزته 3 إقامات مزورة.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه أثناء مرور دوريات الأمن السرية، اشتبهت في المتهم، بعد أن لاحظت عليه علامات الارتباك، وبتفتيشه عثر معه على الأوراق المضبوطة.

وأضاف أن المتهم أفاد بتزويرها بمشاركة أخرين، وتم الانتقال إلى مقر سكنه، وضبطهما، وبتفتش سكنهم تم العثور على الأدوات المستخدمة في عملية التزوير.

جرت إحالة المضبوطين إلي مركز الشرطة المختص، لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي، تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

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