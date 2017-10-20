 اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 محرّم 1439 هجريا, الموافق 20 أكتوبر 2017 ميلاديا

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اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية

اكتشاف عشبة تدمر 98% من الخلايا السرطانية
المناطق _ الرياض

توصل أخصائيون من جامعة كاليفورنيا إلى أن نبتة “أرتيميسيا” يمكن أن تكون علاج ناجحا في مكافحة سرطان الرئة.

ويؤكد العلماء الأمريكون أن استخدام نبتة “أرتيميسيا” المسماة شعبيا بنبتة “الشيح السنوي” لوحدها في العلاج، يحد من انتشار الخلايا السرطانية بنسبة 28%، لكنه إذا تم إضافة عنصر الحديد إلى النبتة في العلاج، فإن المزيج سيدمر الخلايا السرطانية كليا.

علاوة على ذلك وكما أثبتت تجارب العلماء، فإن عشبة “أرتيميسيا” ليس لها أي تأثير سلبي على الخلايا السليمة، وأثبت التجارب أيضا أنها تحد من تكاثر خلايا الأورام الخبيثة ، وفقاً لموقع روسيا اليوم .

يذكر أن الدواء المستخلص من هذه العشبة سيتم بيعه للأشخاص المصابين بسرطان الرئة.

وفي وقت سابق، كشف العلماء عن استخدامهم بيض الدجاج المعدل وراثيا في البحث عن علاج للسرطان.

ومن المأمول بأن تكون هذه الطريقة الغريبة أيضا، والتي يحتوي من خلالها البيض على الأدوية المنقذة للحياة، قادرة على خفض التكاليف العلاجية الحالية للسرطان، بشكل كبير.

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