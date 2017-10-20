 3 قتلى في هجوم مسلح بولاية كولورادو الأمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 محرّم 1439 هجريا, الموافق 20 أكتوبر 2017 ميلاديا

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3 قتلى في هجوم مسلح بولاية كولورادو الأمريكية

3 قتلى في هجوم مسلح بولاية كولورادو الأمريكية
المناطق - وكالات

قتل 3 أشخاص، وأُصيب رابع، في هجوم مسلح، وقع امس الخميس، بولاية كولورادو الأمريكية(غرب).
وذكر بيان صدرعن شرطة الولاية أن الهجوم وقع قرب حرم جامعة كولورادو، وأنه أسفر عن مقتل شخصين، بينهم طالب، وإصابة ثالث (لم يوضح البيان إن كان طالبًا أم لا).
البيان ذكر كذلك أن منفذ الهجوم قتل، دون تقديم أية تفاصيل حول هويته أو طريقة تنفيذه الهجوم ومقتله.
الشرطة قالت إنها تعتقد أن منفذ الهجوم على معرفة بشخص على الأقل من الضحايا، مشيرة أنها بدأت تحقيقات موسعة لمعرفة ملابسات الحادث.
الحادث جاء بعد يوم واحد من هجوم مماثل وقع في ولاية ميريلاند (شمال)، وأودى بحياة ثلاثة أشخاص، فضلًا عن إصابة اثنين.
المسلح في هجوم ميريلاند أطلق النار من مسدس على 5 أشخاص في حي يضم مكاتب تجارية بمنطقة “ايدجوود” بمقاطعة هارفورد التابعة للولاية، وفيما بعد تمكنت الشرطة من القبض عليه.

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