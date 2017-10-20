الاتحاد الأوروبي يهدد بـ”ردود إضافية” على كوريا الشمالية

بعد تبنيه عقوبات جديدة بحق بيونغ يانغ بسبب تجاربها الصاروخية والنووية، هدد الاتحاد الأوروبي بـ”ردود إضافية” على كوريا الشمالية، حسبما جاء في نص بيان تبنته الدول الأعضاء في الاتحاد مساء امس الخميس.

ونصت الخلاصات التي وافق عليها قادة ورؤساء حكومات الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد خلال قمة لهم في بروكسل، على أن الاتحاد الأوروبي “سيدرس مزيداً من الردود بالتشاور الوثيق مع شركائه، وسيواصل مساعيه لدى دول ثالثة لحضها على التطبيق الكامل للعقوبات الدولية” المفروضة على كوريا الشمالية.

وحض القادة الأوروبيون كوريا الشمالية على “التخلي عن برامجها النووية والبالستية بالكامل، في شكل يُمكن التحقق منه ولا رجعة فيه”.

واعتبر القادة في النص الختامي للقمة أن “التصرفات الأخيرة لكوريا الشمالية غير مقبولة وتمثل تهديداً كبيراً لشبه الجزيرة الكورية وأبعد منها”.

وشددوا على “أن السلام الدائم ونزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية يجب التوصل اليهما بوسائل سلمية، من خلال حوار موثوق وهادف”.

وكان الاتحاد الأوروبي أدرج جيش كوريا الشمالية على اللائحة السوداء، في إطار عقوبات جديدة تأمل الدول الأوروبية أن تساعد على إعادة نظام الرئيس كيم جونغ أون إلى طاولة المفاوضات.

والعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على كوريا الشمالية أكثر عدداً من عقوباته على أي دولة أخرى.

تصاعد التوتر في الأسابيع القليلة الماضية في أعقاب قيام بيونغ يانغ بتجربتها النووية الأخيرة وسط حرب كلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي.

حققت القدرات النووية والصاروخية لكوريا المالية تقدماً كبيراً خلال حكم كيم الذي قال لمسؤولي الحزب هذا الشهر إن الأسلحة الذرية لبلاده بمثابة “سيف ثمين” لحمايتها من العدوان.