 تقنية جديدة لتفتيش حقائب السفر دون تفريغ الإلكترونيات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 محرّم 1439 هجريا, الموافق 20 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تقنية جديدة لتفتيش حقائب السفر دون تفريغ الإلكترونيات

تقنية جديدة لتفتيش حقائب السفر دون تفريغ الإلكترونيات
المناطق - رويترز

أنشأت بريطانيا صندوقا،ً اليوم الجمعة، لدعم تكنولوجيا جديدة لفحص حقائب اليد في المطارات، سعياً للكشف عن أي متفجرات مخبأة دون أن يضطر المسافرون إلى تفريغ حقائبهم من الأجهزة الإلكترونية.
وقالت وزارة النقل إنها ستخصص ثلاثة ملايين جنيه استرليني (3.9 مليون دولار) لدعم الابتكارات في سبيل رصد المتفجرات المخبأة إلى جانب سبل جديدة للكشف عن أي تلاعب بالأجهزة الإلكترونية. وأشارت الوزارة إلى أنها ستبحث اقتراحات تمويل تركز على إجراءات الفحص في المطار.
من جهته، قال وزير الأمن بن والاس في بيان “نحتاج إلى احتضان وتشجيع المواهب التي ستسمح لنا بأن نسبق من يريدون أذيتنا بعدة خطوات”.
يذكر أن بريطانيا انضمت إلى الولايات المتحدة في فرض ما يعرف باسم حظر أجهزة الكمبيوتر الشخصي على متن رحلات جوية بعينها من الشرق الأوسط هذا العام، ومنع المسافرين من حمل أجهزة إلكترونية في حقائب اليد.
ورفع الحظر عن بعض الرحلات الجوية من تركيا وتونس بعد فرض إجراءات أمنية جديدة لكنه لا يزال قائما في أماكن أخرى.

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