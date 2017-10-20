 اتفاق كويتي مع الفيفا لرفع التجميد الرياضي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 محرّم 1439 هجريا, الموافق 20 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأمير أحمد بن فهد: الأمر الملكي بإنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي الشريف يؤكد الدور الريادي للمملكة في خدمة مصادر الشريعة الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بالاتفاق النووي مع إيران بوتين يتهم أميركا بـ الخيانة في علاقات البلدين بذريعة برامج مكافحة الألغام في اليمن .. وزير يمني: الأمم المتحدة تكافئ جرائم الانقلابيين اتفاق كويتي مع الفيفا لرفع التجميد الرياضي تقنية جديدة لتفتيش حقائب السفر دون تفريغ الإلكترونيات قائد القيادة المركزية الأميركية : واشنطن ستساعد الدول العربية ضد تهديدات إيران الاتحاد الأوروبي يهدد بـ”ردود إضافية” على كوريا الشمالية 3 قتلى في هجوم مسلح بولاية كولورادو الأمريكية “راعبية مكة” لأبناء الشريف هزاع  تحرز كأس السباق الأول لميدان الفروسية إيران : نحارب أعداءنا العرب من خلال الحوثيين سماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير و ضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية لشرق المملكة

اتفاق كويتي مع الفيفا لرفع التجميد الرياضي

اتفاق كويتي مع الفيفا لرفع التجميد الرياضي
المناطق- متابعات

أعلن وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي خالد الروضان التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حول مشروع قانون جديد للرياضة في الكويت، تمهيدًا لرفع الإيقاف الدولي عن الرياضة الكويتية دوليًا منذ العام 2015.
وقال الوزير الكويتي في مؤتمر صحفي مساء امس الخميس: “سنرى الفانيلة الزرقاء محلقة في فضاء الرياضة من جديد قريبًا”.
وكشف أن القانون الجديد، الذي كان نتاج مفاوضات استمرت 4 أشهر، يمنح الاستقلالية الكاملة للأندية، وبيّن أنّ الاتفاق بين حكومة دولة الكويت والاتحاد الدولي لكرة القدم على المشروع بقانون بالتعديلات النيابية الخاصة بالقطاع الرياضي في الكويت “يوافق المتطلبات الدولية وينسجم مع دستور الكويت وسيادة الدولة”، مطالبًا أن يأخذ مشروع قانون الرياضة الجديد صفة الاستعجال من مجلس الأمة.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أوقفت في أكتوبر 2015 الكويت دوليًا بسبب تعارض قوانينها الرياضية مع الميثاق الأولمبي.
وخسرت حكومة الكويت والهيئة العامة للشباب والرياضة قضية مستعجلة أمام المحكمة المدنية في مدينة لوزان السويسرية لتجميد قرار اللجنة الأولمبية قبل انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية في ريو دي جانيرو، ما حال دون مشاركة الكويت. ودفعت تعويضًا (قيمته زهيدة) للجنة الأولمبية بعد أن كانت تطالب تعويضًا قدره مليار دولار.
وحول عودة الاتحادات المنحلة قال الروضان إن “هذا شأن الجمعيات العمومية والحكومة لا تتدخل بها”.
يشار إلى أنّ هذه هي المرة الثالثة منذ العام 2007 التي توقف فيها اللجنة الأولمبية الدولية الاتحاد الدولي لكرة القدم الكويت على خلفية تدخلات حكومية مفترضة، إذ رصدت “الفيفا” ما اعتبره “تدخلًا غير مقبول في شؤون الاتحاد الكويتي بما يتعارض مع لوائح الفيفا التي تنص على أن تدير الاتحادات الأعضاء أمورها باستقلالية من دون تدخل طرف ثالث”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>