 بوتين يتهم أميركا بـ الخيانة في علاقات البلدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 محرّم 1439 هجريا, الموافق 20 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بوتين يتهم أميركا بـ الخيانة في علاقات البلدين بذريعة برامج مكافحة الألغام في اليمن .. وزير يمني: الأمم المتحدة تكافئ جرائم الانقلابيين اتفاق كويتي مع الفيفا لرفع التجميد الرياضي تقنية جديدة لتفتيش حقائب السفر دون تفريغ الإلكترونيات قائد القيادة المركزية الأميركية : واشنطن ستساعد الدول العربية ضد تهديدات إيران الاتحاد الأوروبي يهدد بـ”ردود إضافية” على كوريا الشمالية 3 قتلى في هجوم مسلح بولاية كولورادو الأمريكية “راعبية مكة” لأبناء الشريف هزاع  تحرز كأس السباق الأول لميدان الفروسية إيران : نحارب أعداءنا العرب من خلال الحوثيين سماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير و ضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية لشرق المملكة التأمينات: السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية لمزوري الوثائق بن مبارك : الاستراتيجية الأمريكية الجديدة بشأن إيران فضحت تدخل طهران في بلادنا

بوتين يتهم أميركا بـ الخيانة في علاقات البلدين

بوتين يتهم أميركا بـ الخيانة في علاقات البلدين
المناطق - رويترز

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واحداً من أشد انتقاداته للسياسة الخارجية الأميركية أمس (الخميس)، وتحدث عما وصفها بخيانة في العلاقات بين البلدين.
وامتنع بوتين عن قول إن كان سيسعى لولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية المقررة في آذار (مارس) المقبل على رغم أنه من المتوقع أن يخوضها بعدما هيمن على السياسة الروسية على مدى 18 عاماً.
واستغل مناقشة تلفزيونية بارزة مع أكاديميين أجانب في جنوب روسيا للعودة للحديث عما يعتبرها أسوأ أيام في العلاقات الأميركية – الروسية.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحديث اللاذع تجاه الغرب يلقى صدى جيداً لدى كثير من الناخبين الروس الذين يرجعون الفضل إلى بوتين في استعادة الكبرياء الوطني والوقوف في وجه ما يرونها تجاوزات غربية.
ورداً على سؤال من أكاديمي مقيم في ألمانيا لتحديد الأخطاء التي وقعت فيها روسيا في علاقتها مع الغرب قال بوتين لمنتدى «فالداي للحوار» في منتجع سوتشي على البحر الأسود «أكبر خطأ هو أننا وثقنا فيكم أكثر مما ينبغي. لقد فسرتم هذا على أنه ضعف وانتهزتم ذلك».
وأشار بوتين، الذي بدا غاضباً في بعض الأوقات، إلى روسيا باعتبارها الطرف المظلوم ووصف زعماءها فيما بعد «الاتحاد السوفياتي» بأنهم سذج للغاية ومفرطون في الثقة.
وقال: «للأسف بعدما قسم شركاؤنا الغربيون الإرث الجيوسياسي للاتحاد السوفياتي، كانوا واثقين من عدالتهم غير القابلة للجدل بعدما أعلنوا أنفسهم المنتصرين في الحرب الباردة».
وأضاف: «بدؤوا في التدخل العلني في الشؤون السيادية للدول وتصدير الديموقراطية بنفس الطريقة التي حاولت بها القيادة السوفياتية في زمنهم تصدير الثورة الاشتراكية للعالم كله».
وقال بوتين إن العلاقات الأميركية – الروسية في حال يرثى لها مشيراً إلى حملة مناهضة لروسيا «لم يسبق لها مثيل» في الولايات المتحدة وإغلاق منشآت ديبلوماسية روسية هناك وضغط السلطات الأميركية على وسائل إعلام روسية.
ولم يوجه انتقاداً شخصيا للرئيس دونالد ترامب، لكنه قال إن سلوكه لا يمكن التنبؤ به نتيجة لأن خصومه في الداخل يمنعونه من تحقيق كل وعوده الانتخابية تقريباً.
واتهم بوتين الولايات المتحدة بمحاولة إخراج روسيا من أسواق الطاقة الأوروبية من خلال أحدث جولة من العقوبات التي أقرها ترامب على مضض لتصبح قانوناً في آب (أغسطس) الماضي بعد موافقة الكونغرس عليها.
وقال الرئيس الروسي: «تهدف حزمة العقوبات الأخيرة التي تبناها الكونغرس الأميركي إلى إخراج روسيا من أسواق الطاقة الأوروبية ودفع أوروبا إلى التحول إلى شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأكثر كلفة من الولايات المتحدة، على رغم من أن الكميات هناك لا تزال غير كافية».
وانتقد أيضاً أسلاف ترامب إذ رأى بوتين أن الولايات المتحدة خانت روسيا في التسعينات بعدم ردها بالمثل على ما وصفه بسماح موسكو بشكل لم يسبق له مثيل لواشنطن بالوصول إلى منشآتها النووية السرية.
وقال إن الولايات المتحدة استخفت باتفاقات الأسلحة النووية والكيماوية، وإن موسكو امتثلت بشكل صارم للاتفاقات لكن الولايات المتحدة خذلتها.
وكثيراً ما بدت كلمته وردوده على الأسئلة بعدها مثل درس في التاريخ.
وقال بوتين إن الولايات المتحدة حاولت إثارة النزعات الانفصالية في جنوب روسيا في التسعينات وإنه كان يعلم ذلك علم اليقين من واقع قيادته لجهاز الاستخبارات (إف إس بي).
واتهم بوتين الولايات المتحدة بالإخلال بالتوازن النووي الاستراتيجي بتحديثها ترسانتها.
وتعهد أن تطور روسيا أنظمة أسلحة جديدة إذا اضطرت لذلك، وقال إنه إذا انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى التي تهدف للحد من الأسلحة فسيكون رد موسكو سريعاً.
وقال بوتين: «من جانبنا سيكون الرد فوريا، وأريد أن أحذر، سيكون بالمثل».

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>