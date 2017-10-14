الأمير أحمد بن فهد: الأمر الملكي بإنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي الشريف يؤكد الدور الريادي للمملكة في خدمة مصادر الشريعة

قال صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية :”إن الأمر الملكي الكريم بإنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف، جاء تأكيداً لدور المملكة الريادي في خدمة مصادر الشريعة الإسلامية والاهتمام والعناية بها.

وأضاف سموه ” لقد قدم سيدي خادم الحرمين الشريفين “حفظه الله” للأمة الإسلامية العديد من الأعمال الجليلة والأمور العظيمة التي تسهم في نشر العقيدة الوسطية السمحة، ولا شك أن هذا الأمر الملكي الكريم سيسهم بإذن الله في إبراز دور القيادة -يحفظها الله- في الاعتناء بمصادر الشريعة الإسلامية الغراء”.

واستطرد سموه قائلاً ” لقد استشعر سيدي خادم الحرمين الشريفين “رعاه الله” أهمية العناية بالسنة النبوية المطهرة في ظل الانفتاح الرقمي الذي يشهده العالم، وفي ظل استغلال أرباب الفكر المنحرف للأحاديث النبوية الشريفة وتحريفها عن مقاصدها العظيمة”، وسأل سموه الله عز وجل أن يجعل هذا المجمع في موازين أعمال سيدي خادم الحرمين الشريفين ويجزيه خير الجزاء على ما قدمه ويقدمه لخدمة دينه وبلاده، وأن يوفقه وسمو ولي العهد لكل خير.