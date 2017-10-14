 بوش يهاجم ترامب وينتقد التنمر والاضطهاد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 محرّم 1439 هجريا, الموافق 20 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بوش يهاجم ترامب وينتقد التنمر والاضطهاد

بوش يهاجم ترامب وينتقد التنمر والاضطهاد
المناطق - وكالات

ندد الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش أمس (الخميس)، بالتنمر والاضطهاد في كلمة ألقاها في نيويورك في انتقاد ضمني على ما يبدو للرئيس دونالد ترامب.
واستخدم بوش (71 عاماً) خطاباً علنياً نادراً لمناقشة النزعة القومية والانقسامات العرقية وتدخل روسيا في انتخابات 2016 وكلها ملفات ساخنة خلال فترة حكم «الجمهوري» ترامب التي بدأت قبل تسعة أشهر. ولم يذكر بوش ترامب بالاسم.
وقال بوش في «المنتدى الوطني للحريات والأسواق الحرة والأمن» الذي أقامه معهد بوش «التنمر والاضطهاد في حياتنا العامة يوجد نبرة قومية ويعطي إذنا للتعامل بقسوة وتعصب ويعرض التعليم الأخلاقي للأطفال للخطر. السبيل الوحيد لتوريث المبادئ المدنية هي أن نرتقي إليها أولاً».
واستخدم ترامب أسماء مستعارة للحط من شأن معارضيه مثل وصفه المرشحة الديمقراطية المنافسة هيلاري كلينتون بأنها «ملتوية»، وسخر من السناتور الجمهوري بوب كوركر الذي تحداه

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