 الإعصار “لان” يقترب من اليابان محملًا بأمطار غزيرة ورياح مدمرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 محرّم 1439 هجريا, الموافق 20 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الإعصار “لان” يقترب من اليابان محملًا بأمطار غزيرة ورياح مدمرة

الإعصار “لان” يقترب من اليابان محملًا بأمطار غزيرة ورياح مدمرة
المناطق - وكالات

من المتوقع أن يكون الإعصار “لان” محملاً بأمطار غزيرة ورياح مدمرة عندما يهب على جنوب اليابان يوم الأحد في وقت تُجري فيه البلاد انتخابات عامة الأمر الذي دفع المسؤولين في أوكيناوا إلى تقديم موعد التصويت يومًا واحدًا ببعض الجزر النائية.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية:” إن الإعصار، وهو من الفئة الأولى، وصل إلى الشرق من الفلبين يوم الجمعة وإنه يتحرك شمالاً ومن المتوقع أن يزداد قوة حين يصبح على بعد نحو 200 كيلومتر شرقي جزيرة أوكيناوا جنوب اليابان يوم الأحد”.
وأضافت الوكالة في بيان:”من المرجح أن ينهمر مطر غزير جدًا على سلسلة جزر نانسي جنوب اليابان، وعلى ساحل غرب وشرق اليابان على المحيط الهادئ من يوم 21  إلى يوم 23. وهناك احتمال أن تمطر بشدة في بعض المناطق”.
وأظهر موقع “تروبيكال ستورم ريسك” الإلكتروني أن تزيد قوة الإعصار ليصبح من الفئة الثالثة ثم يضعف مجددًا مع مروره فوق طوكيو يوم الاثنين .

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