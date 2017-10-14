بندر الرشودي رئيسًا لنادي الإعلاميين السعوديين في المملكة المتحدة

أعلنت لجنة الانتخابات لنادي الإعلاميين السعوديين في المملكة المتحدة, فوز الزميل بندر بن أحمد الرشودي مدير إدارة الإعلام في جامعة القصيم سابقاً والزميل بجريدة الجزيرة، برئاسة مجلس إدارة النادي في دورته التاسعة وذلك بعد تنافس فريقين على الرئاسة حيث آلت النتائج إلى فوز فريقه المكون من الزملاء الإعلاميين ” خالد الجارالله نائبًا للرئيس – وسيم الصحفي المسؤول المالي – عهود الشعلان الأمين العام ” وذلك بفارق بلغ 5 أصوات عن الفريق الثاني المترشح في هذه الانتخابات التي أدارها بمهنية واحترافية الزميلين القديرين الدكتور عبدالهادي القحطاني والأستاذ علي المنيع والتي عكست مستوىً حضاريًا لواقع الإعلاميين السعوديين في الملكة المتحدة.

يشار إلى أن نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا تأسس شهر يناير ٢٠١٠ في مدينة لندن، وكانت فكرة تأسيسه نابعة من الكاتب الاقتصادي في صحيفة الحياة وباحث الدكتوراه آنذاك د. عبدالله بن ربيعان، ويضم النادي كل طلاب وطالبات الإعلام في المملكة المتحدة وكذلك المبتعثين الذين يمارسون مهنة الإعلام ويحق لكل شخص الانضمام إلى عضوية النادي بعد تقديمه الطلب وموافقته للشروط.

ويهدف النادي إلى الإسهام بتقديم صورة مشرفة عن التنمية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في كافة المجالات, إضافة إلى العمل على عكس الصور الحقيقية للثقافة الإسلامية والعربية عموما والسعودية بشكل خاص والسعي لتوفير بيئة حاضنة للمبتعثين والمبتعثات من المملكة العربية السعودية في مجالات الإعلام المتنوعة وتسهيل عملية التواصل وتناقل الخبرات, بالإضافة إلى توفير منبر يجمع طلاب وطالبات الإعلام في بريطانيا مع المتخصصين والخبراء في مجالات الإعلام المتنوعة وكذلك إقامة فعاليات وأنشطة إعلامية متنوعة تساهم في زيادة الرصيد المعرفي لطلاب وطالبات الإعلام وتعزز خبراتهم الإعلامية.

كما يسعى النادي إلى دعم وإبراز الأنشطة والفعاليات التي تنظمها سفارة خادم الحرمين الشريفين في بريطانيا والمؤسسات التابعة لها والفعاليات الطلابية المختلفة إضافة إلى بناء جسور ثقافية وإعلامية مع وسائل الإعلام البريطانية والاستفادة من خبراتهم والعمل على إيصال الصوت السعودي غير الرسمي بما يعزز وجهة نظر المملكة تجاه الأحداث المختلفة.

يشار إلى النادي ينظم انتخابات سنوية لمجلس إدارته بعد أن يتم تشكيل لجنة انتخابات من قبل أعضاء الجمعية العمومية للنادي تتولى إعلان وسير العملية الانتخابية حسب اللائحة المقرة.

وقد تولى رئاسة النادي منذ انطلاقته عام 2010م العديد من الشخصيات المرموقة وكوكبة من الزملاء الإعلاميين المتميزين أمثال الأمير بدر بن سعود آل سعود والدكتور عبدالله المغلوث والدكتور عبدالله أبالخيل والأساتذة حسن النجراني وأحمد الزهراني وشاكر الذيابي .

من جانبه أعرب الزميل بندر الرشودي عن بالغ شكره وتقديره للزملاء والزميلات أعضاء النادي على ثقتهم به وبزملائه أعضاء الفريق سائلاً الله عز وجل أن يكونوا عند حسن الظن وأن يعينهم ويوفقهم ويسدد خطاهم في سبيل تعزيز مسيرة النادي الذي يعد منبرًا إعلاميًا هامًا لدارسي وممارسي الإعلام في المملكة المتحدة مقدمًا شكره وتقديره لرئيس النادي السابق الأستاذ شاكر الذيابي وزملائه ولجميع الإدارات السابقة على كل ما قدموه من جهود تذكر فتشكر وأوصل الشكر للجنة الانتخابات التي قدمت صورة مشرفة في إدارتها للانتخابات في أسلوب مهني واحترافي مثمنًا دعم سمو سفير خادم الحرمين الشريفين وسعادة الملحق الثقافي لمسيرة نادي الإعلاميين السعوديين في سبيل دفع عجلة النادي لتحقيق أهدافه السامية.