سعود القحطاني: قطر تحولت لجزيرة منعزلة بفضل “تنظيم الحمدين”

قال المستشار البارز في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني مساء امس الخميس،إن “قطر كانت شبه جزيرة فتحولت لجزيرة منعزلة بفضل “تنظيم الحمدين” مشيرا إلى أن مخطط عزمي (عزمي بشارة) لتحويلها من شبه جزيرة إلى جزيرة كان منذ اختيار مسمى “قناة الجزيرة”.

وأضاف في مجموعة تغريدات له على تويتر، إن “تكتل تنظيم الحمدين لاستضافة الاجتماع السنوي للطيران المدني في الشرق الأوسط المنظم من قبل “الايكاو” وذلك في البلد التي فرضوا سلطتهم عليها أو في شقيقتهم وحليفتهم منذ ١٩٩٦ إيران “شريفة” فأجضهت الدول الأربع ذلك وتم إقرار استضافة الكويت الشقيقة للمؤتمر.

وختم تغريداته بالقول “بنظري هي ليست قطر الحبيبة. هي جزيرة الحمدين وستعود إلى مسماها الحبيب قطر بعد زوال هذا التنظيم المارق، والحرية لشعب قطر العزيز”.