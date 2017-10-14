رغم حالات الدهس المتكررة .. أهالي حي السلامة نحتاج جسور مشاة لحماية أبنائنا

يعاني أهالي حي السلامة من عدم وجود أماكن لعبور المشاة أو جسر خاص بالمشاة فقد تسبب ذلك في أكثر من حالة دهس أمام جامع السلام منها حالتي وفاة خلال الأشهر الماضية وقد تحدث عدد من سكان الحي أنه لايوجد مطبات تهدئة بحكم قطع طلاب وطالبات المدارس الشارع وذكر الأهالي لمن يهمه الأمر عبر صحيفة المناطق أن هذا الشارع يحتاج لجسرخاص بالمشاة أو مطبات تهدئة لما يشكله هذا الطريق من خطر على طلاب وطالبات المدارس والمصلين بجامع السلام لقطعهم الطريق يوميا على رغم خطورة قائدي المركبات للسرعة الزائدة وازدحام هذا الطريق.