 رغم حالات الدهس المتكررة .. أهالي حي السلامة نحتاج جسور مشاة لحماية أبنائنا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 محرّم 1439 هجريا, الموافق 20 أكتوبر 2017 ميلاديا

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رغم حالات الدهس المتكررة .. أهالي حي السلامة نحتاج جسور مشاة لحماية أبنائنا

رغم حالات الدهس المتكررة .. أهالي حي السلامة نحتاج جسور مشاة لحماية أبنائنا
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

يعاني أهالي  حي  السلامة من عدم  وجود  أماكن  لعبور المشاة أو جسر خاص بالمشاة  فقد تسبب  ذلك في  أكثر من حالة دهس  أمام جامع السلام منها  حالتي  وفاة  خلال  الأشهر  الماضية  وقد تحدث  عدد من  سكان  الحي  أنه  لايوجد  مطبات  تهدئة بحكم  قطع  طلاب وطالبات  المدارس الشارع  وذكر  الأهالي لمن يهمه  الأمر  عبر  صحيفة المناطق أن هذا  الشارع يحتاج لجسرخاص  بالمشاة  أو مطبات  تهدئة  لما  يشكله  هذا  الطريق  من خطر على طلاب وطالبات  المدارس والمصلين  بجامع  السلام  لقطعهم  الطريق  يوميا  على  رغم  خطورة  قائدي  المركبات  للسرعة  الزائدة  وازدحام  هذا  الطريق.

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