 المخابرات الأمريكية: وثائق سرية تثبت تعاون إيران مع القاعدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 محرّم 1439 هجريا, الموافق 20 أكتوبر 2017 ميلاديا

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المخابرات الأمريكية: وثائق سرية تثبت تعاون إيران مع القاعدة

المخابرات الأمريكية: وثائق سرية تثبت تعاون إيران مع القاعدة
المناطق - وكالات

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مايك بومبيو، إن وثائق ستنشر قريبا تؤكد تعاون إيران، في بعض الحالات، مع تنظيم القاعدة الإرهابي.

وأضاف بومبىو، خلال أعمال قمة الأمن القومي في واشنطن “أعتقد أنه ليس سرا .. هناك أوقات عمل فيها الإيرانيين جنبا إلى جنب مع تنظيم القاعدة، والوثائق التي تظهر ذلك سيتم الإفراج عنها في الأيام القليلة المقبلة”.

من جانب آخر، قضى 4 عناصر من تنظيم القاعدة في محافظة البيضاء إثر غارة لطائرة بدون طيار أميركية.

والغارة استهدفت سيارة كان يستقلها عناصر من القاعدة في منطقة شرجان بين الصومعة و مكيراس مما أدى إلى مقتلهم على الفور.

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