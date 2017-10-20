 ارتفاع الدولار يتراجع بالذهب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 محرّم 1439 هجريا, الموافق 20 أكتوبر 2017 ميلاديا

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ارتفاع الدولار يتراجع بالذهب

ارتفاع الدولار يتراجع بالذهب
المناطق - وكالات

تحولت أسعار الذهب للانخفاض الجمعة مع ارتفاع الدولار بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأميركي على خطة ميزانية للسنة المالية 2018 ستسهل على الجمهوريين المضي قدما في حزمة تخفيضات ضريبية دون دعم الديمقراطيين.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.4 بالمئة إلى 1284.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش. والمعدن منخفض 1.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت عقود الذهب الأميركية تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 1285.50 دولار للأوقية.

وكان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون صوت لصالح إجراء الميزانية في ساعة متأخرة من الخميس بأغلبية 51 صوتا مقابل 49 ليضيف ما يصل إلى 1.5 تريليون دولار لعجز الميزانية الاتحادية على مدى العشر سنوات المقبلة من أجل تمويل التخفيضات الضريبية المقترحة.

وقال المحلل إدوارد ماير “الدولار مرتفع بسبب تصويت مجلس الشيوخ… وهو ما قد يمهد بدوره لطرح مشروع قانون للإصلاح الضريبي. يعتبر هذا مبررا لرفع أسعار الفائدة.”

 

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