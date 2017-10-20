 هبوط اضطراري لطائرة يتسبب بكارثة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 محرّم 1439 هجريا, الموافق 20 أكتوبر 2017 ميلاديا

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هبوط اضطراري لطائرة يتسبب بكارثة

هبوط اضطراري لطائرة يتسبب بكارثة
المناطق - وكالات

تسبب هبوط اضطراري لطائرة ركاب صغيرة بحادث مروري كاد يودي بحياة أكثر من شخص في إحدى شوارع فلوريدا الأميركية.

وفي الحديث عن تفاصيل الحادثة قالت قناة Fox 13 News التلفزيونية الأميركية: “تفاجأ سائقو السيارات في أحد شوارع ولاية فلوريدا بهبوط طائرة ركاب صغيرة من نوع Cessna 402b بشكل اضطراري لتتسبب بتحطم سيارتين وتؤدي لإصابة بعض الأشخاص”.

بعد هبوط الطائرة وارتطامها بالسيارات، اشتعلت خزانات الوقود فيها، لكن المارة ورجال الإنقاذ تمكنوا من السيطرة على الحريق بسرعة، حيث تسببت الحادثة بإصابة 5 أشخاص، 2 من ركاب الطائرة، و3 كانوا داخل السيارتين، ونقل جميع المصابين إلى المستشفيات وحالتهم الصحية مستقرة.

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