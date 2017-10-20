ضبط «280» شهادة مزورة لمهندسين وافدين

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين انه تم كشف قرابة 280 شهادة مزورة أو غير صحيحة من أصل 18 ألف شخص تم تدقيق شهاداتهم منذ بداية شهر رمضان الماضي.

وفي التفاصيل فقد أكد المهندس جميل البقعاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة أن الهيئة بدأت أخيراً في التدقيق على مؤهلات وشهادات الفنيين الهندسيين ومساعدي المهندسين من الوافدين.

وقال خلال تصريحات صحافية: قدمت الهيئة دورات مجانية وشبه مجانية، بأسعار لا تتجاوز 200 ريال للدورة، لأكثر من 20 ألف مهندس ومهندسة، خلال سنة ونصف، فضلا عن ابتعاث 200 مهندس إلى بريطانيا لدراسة اللغة الإنجليزية بالمجان، وتقديم دورات في اللغة الإنجليزية داخل المملكة لنحو 2500 مهندس، منهم 250 مهندسة سعودية، لتقوية اللغة الإنجليزية في المجال الهندسي وفق المعايير الدولية التي تتبناها الهيئة.