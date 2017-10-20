 «الفيفا» يسمح للاعبين بتغيير انتماءاتهم ويدرس تغيير لوائح الجنسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 محرّم 1439 هجريا, الموافق 20 أكتوبر 2017 ميلاديا

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«الفيفا» يسمح للاعبين بتغيير انتماءاتهم ويدرس تغيير لوائح الجنسية

«الفيفا» يسمح للاعبين بتغيير انتماءاتهم ويدرس تغيير لوائح الجنسية
المناطق_وكالات

يفكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مراجعة اللوائح التي تتحكم في مشاركة اللاعبين مع المنتخبات الوطنية، ومن بينها عرض يسمح للاعبين بتغيير انتماءاتهم والحول لتمثيل منتخبات مختلفة في ظروف وأوضاع معينة.

وقال رئيس لجنة حملة الأسهم في فيفا، فيكتور مونتالياني، إن هناك مشاكل تتعلق باللوائح التي تمنع لاعبين من التنقل بين المنتخبات أو تمثيل دول لا يرتبطون بها.

وأضاف المسؤول الكندي ورئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف): ظهرت العديد من المشاكل على مدار الأعوام الماضية لأن العالم يتغير والهجرة أيضاً تتغير، ظهرت العديد من المشاكل بسبب الجنسية في أفريقيا وآسيا والكونكاكاف، لذا أعتقد أنه الوقت المناسب لمراجعة هذه اللوائح والعثور على حلول بدون الإخلال بنزاهة اللعبة.

وحسب القواعد الحالية لا يستطيع اللاعب المشاركة مع منتخب آخر بعد اللعب مباراة دولية رسمية واحدة مع منتخب مختلف حتى لو كان يحمل الجنسيتين.

واقترح اتحاد الكرة في الرأس الأخضر تخفيف هذه اللوائح والسماح بتحول اللاعب لتمثيل منتخب مختلف في حالات معينة، مثل أن يشارك لاعب في مباراة أو مباراتين مع منتخب بلاده الأصلية ولا تكون أمامه فرصة في اللعب معه مرة أخرى لنفس الفريق.

ويمكن للاعبين المشاركة مع بلاد لا يرتبطون بها لو عاشوا ولعبوا فيها لمدة خمس سنوات، لكن مونتالياني أشار إلى أن اللجنة ستراجع هذا الأمر وربما تجعل المدة أطول.

وربما يفكر فيفا في فرض مبلغ على سبيل التعويض في حالة تدرب لاعب ما في دولة ثم تمثيلها على مستوى منتخبات الشبان قبل أن يلعب لدولة أخرى على مستوى الكبار.

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