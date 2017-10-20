 إمام المسجد الحرام: الصبر وأكل الحلال وتدبر القرآن من أسباب الفلاح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 محرّم 1439 هجريا, الموافق 20 أكتوبر 2017 ميلاديا

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إمام المسجد الحرام: الصبر وأكل الحلال وتدبر القرآن من أسباب الفلاح

إمام المسجد الحرام: الصبر وأكل الحلال وتدبر القرآن من أسباب الفلاح
المناطق_مكة

أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح آل طالب أن أسباب الفلاح لائحة، ونفحات المولى الكريم غاديةٌ رائحة، فمن أسباب الفلاح أكل الحلال، وتدبر القرآن الكريم، والإيمان به، والوقوف عند أوامره ونواهيه.

وقال في خطبة الجمعة من المسجد الحرام: إن كتاب الله هو النور والهدى والرحمة، (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا).

وأضاف: من أسباب الفلاح معرفةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمانُ به، والتمسك بهديه، والاعتبار بما جرى له من أحوال، وهذان الأمران هما الأصلان اللذان لا عدول عنهما، ولا فلاح ولا هدى إلا بهما، والعصمة والنجاة في التمسك بهما، ويجمعهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: “إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي”.

وتابع الشيخ آل طالب: من أسباب الفلاح الدعاء، (إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين)، دعاءٌ بقلب خاشع، ولسان ضارع، وطرف دامع، أن يسلك الله بك طريق المفلحين، وأن يثبتك على الإسلام حتى تلقاه.

وأضاف انه من أسباب الفلاح الصبر، وما نال أحد خيراً في الدنيا والآخرة بعد فضل الله تعالى ورحمته إلا بالصبر، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وفي أمثالهم: مَن صبر ظَفَر، ومما يعين على الصبر تصور العاقبة، واليقين أن الصبر عن معاصي الله أيسرُ من الصبر على عذاب الله.

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