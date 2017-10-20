 سيارات خاصة للنساء في السعودية…وهذه مواصفاتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 محرّم 1439 هجريا, الموافق 20 أكتوبر 2017 ميلاديا

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سيارات خاصة للنساء في السعودية…وهذه مواصفاتها

المناطق_الرياض

أعلن رئيس اللجنة الوطنية للسيارات في مجلس الغرف السعودية، فيصل أبوشوشه، عن 8 إضافات جديدة للسيارات النسائية التي ستدخل السوق السعودي العام المقبل 2018.

وقال أبو شوشه  ” إن أبرز الاختلافات بين المركبات الرجالية والنسائية ستكون في اللون الداخلي والخارجي للسيارة، علاوة على الإكسسوارات الداخلية، إضافة إلى أن المقاعد التي ستكون أكثر راحة” كما اوردت صحيفة الوطن.

وأضاف: “بعض الوكالات تطلب سيارات محددة للمرأة، من ناحية الماركة والموديل واللون وغيرها من المواصفات المرغوبة من قبل النساء، ولكن سيتم توزيعها في السوق السعودي ابتداءً من عامي 2018 و 2019، شريطة تطبيق المواصفات والمقاييس الخاصة بالمملكة”.

أبرز الإضافات الجديدة على السيارات النسائية في السعودية لعام 2018، ستمس اللون الخارجي والإكسسوارات الخارجية واختلاف المقاعد وتحديد مكان خاص للمكياج واللون الداخلي والإكسسوارات الداخلية، كما سوف تطال مقاس وشكل المقود وسوف يكون هناك مكان مخصص للحقيبة.

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