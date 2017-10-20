 عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها للاجئين اليمنيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 محرّم 1439 هجريا, الموافق 20 أكتوبر 2017 ميلاديا

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عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها للاجئين اليمنيين

عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها للاجئين اليمنيين
المناطق_الرياض

تواصل عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم اللاجئين اليمنيين في محافظة أبخ بجمهورية جيبوتي، تقديم خدماتها الطبية، حيث بلغ إجمالي عدد متلقي العلاج والمراجعين خلال الفترة من 1 مايو إلى 30 سبتمبر 2017 م 2967 حالة بمتوسط 595 حالة شهرياً.

وتنوعت الحالات التي جرى استقبالها في العيادات بين تخصصات الأمراض الباطنية، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة العامة، والمسالك البولية، والأمراض المتوطنة، والجلدية والحساسية، وأمراض العيون، والأسنان، والأمراض النفسية، والنساء والولادة، والنزلات المعوية والشعبية للأطفال.

يذكر أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقدم الأدوية الطبية للمرضى بالمجان، وهي أحد البرامج التي يقدمها المركز للإخوة اليمنيين اللاجئين في جيبوتي.

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