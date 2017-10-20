 حرص مشترك على تطور العلاقات بين المملكة وتونس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 محرّم 1439 هجريا, الموافق 20 أكتوبر 2017 ميلاديا

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حرص مشترك على تطور العلاقات بين المملكة وتونس

حرص مشترك على تطور العلاقات بين المملكة وتونس
المناطق_الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني في مقر إقامته في تونس، وزير الخارجية التونسي السيد خميس الجهيناوي.

وعبر سمو الأمير سلطان بن سلمان عن شكره وتقديره للحكومة التونسية وشعب تونس الصديق على ما لقيه من حفاوة في الاستقبال أثناء زيارته الرسمية إلى تونس.

من جهته، أكد وزير الخارجية التونسي على حرص تونس حكومة وشعباً على الوصول بالعلاقات المتينة بين البلدين إلى مستويات متطورة، معرباً عن تقديره وترحيبه بسمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تونس محمد العلي، والوفد المرافق لسمو الأمير سلطان بن سلمان.

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