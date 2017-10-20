جامعة صينية تشترط إنقاص الوزن مقابل الدرجات النهائية

تُشجع جامعة صينية طلابها على خسارة أوزانهم والتمتع بصحة جيدة وجسم وعقل سليمين من خلال برنامج خاص لإنقاص الوزن، ويشترط الحصول على درجات عالية بناء على مقدار الوزن الذي خسره الطالب خلال رحلة البرنامج المحددة، في محاولة جديدة وغريبة لم تُشاهد من قبل، لمعالجة السمنة داخل الحرم الجامعي. بحسب موقع «24» الإماراتي.

وقرر محاضر بجامعة الزراعة في مدينة نانجينغ بمقاطعة جيانغسو الصينية تطبيق برنامج لإنقاص الوزن، بعد أن علم أن معظم طلابه البدناء لا يمارسون الرياضة لأنهم يعتقدون أنها غير مجدية ولا فائدة منها.

من هنا، قرر المحاضر تشو كوانفو تنفيذ هذه الفكرة لتشجيعهم وتحفيزهم على الحصول على درجات عالية استناداً إلى شكل أجسادهم أكثر من أدائهم وتحصيلهم العلمي، وأشار إلى أن 60% من درجات الطالب ستكون مبنية على مقدار الوزن الذي خسره والسعرات الحرارية التي فقدها طوال مدة البرنامج المحددة، فيما تقتصر 40% على النشاط والمستوى الدراسي.

وأشارت إدارة الجامعة إلى أن الطلاب الذين انضموا إلى البرنامج خسروا على الأقل 7% من أوزانهم الحقيقية بنهاية الفصل الدراسي بهدف الحصول على الدرجات النهائية، بحسب صحيفة “ساوسث تشينا مورنينغ بوست”.

وأوضحت الإدارة أن شروط قبول الطلاب في الانضمام إلى برنامج التخسيس الجامعي الخضوع أولاً إلى إجراء فحص طبي لهؤلاء الطلاب الذين تتعدى نسبة الدهون في أجسامهم 30% ومؤشر كتلة الجسم تتجاوز 28، بعدها يلتزم بنظام صارم لإنقاص الوزن، يشتمل على تمرينات رياضية مكثفة وأنشطة حركية وتغيير جذري في نظامه الغذائي.

ويتضمن برنامج التخسيس على تمرينات لياقة 3 مرات أسبوعياً لمدة 90 دقيقة، من ضمنها القرفصاء وصعود الدرج والبلانك والركض على جهاز المشي الكهربائي، بالإضافة إلى التزام الطلاب بنظامهم الغذائي وتسجيل عدد السعرات الحرارية التي يتناولونها يومياً والتقاط صور لوجباتهم اليومية على مجموعة الدردشة الخاص بالبرنامج في وي تشات لعرضها على أخصائي تغذية.

ووفقاً للمحاضر المشرف على البرنامج، فإن البرنامج أثبت نجاحه مع طالب تمكن من إنقاص وزنه 25.5 كيلوغرام من 110 إلى 84.5 كيلوغرام، ويتمنى تشو أن ينجح مع الآخرين ليس من أجل صحتهم، بل على الأقل بهدف الحصول على درجات كاملة.