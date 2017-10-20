معرض تشكيلي وتكريم المتدربات في ختام دورة ضباء

كرمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك عشرون متدربة شاركن في دورة الرسم بالألوان الزيتية التي اختتمت فعالياتها مساء أمس بمقر مركز الأمير فهد بن سلطان الحضاري بمحافظة ضباء وتسلم متدربات الدورة شهادات إتمام الدورة التي استمرت لمدة خمسة كما تم تكريم مدربة الدورة الفنانة التشكيلية سعاد العبيدان ومشرفات الدورة والجهات الراعية يتقدمها بلدية محافظة ضباء

وشهد ختام الدورة تنظيم معرض تشكيلي لإنتاج متدربات الدورة شارك فيه عشرون فنانة تشكيلية تحت إشراف مدربة الدورة

وأعربت مدربة الدورة الفنانة التشكيلية سعاد العبيدان عن سعادتها الغامرة بنجاح فعاليات هذه الدورة والتفاعل الكبير الذي وجدته من المتدربات مقدمة شكرها وتقديرها لجمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك وبلدية محافظة ضباء وكل الجهات الداعمة.