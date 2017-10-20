استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بكوريا الجنوبية.. أخضر اليد يعود بدولية تونس

يشارك المنتخب السعودي الأول لكرة اليد في بطولة الامم الدولية بتونس خلال الفترة من 25- 29 أكتوبر الجاري , بمشاركة أربعة منتخبات هي : السعودية والبحرين وإيران , بالإضافة إلى المنتخب التونسي منظم البطولةوتأتي هذه البطولة استعداد الأخضر السعودي التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بكوريا الجنوبية .

ومن المقرر أن يبدأ الأخضر السعودي مشاركته في البطولة بمواجهة المنتخب التونسي مستضيف البطولة يوم الخميس 26 أكتوبر، أما المباراة الثانية للأخضر فستكون يوم الجمعة 27 أكتوبر أمام المنتخب إيران ، على أن يختتم منتخبنا مشاركته في البطولة بمواجهة منتخب البحريني يوم السبت 28 أكتوبر .

وتضم قائمة المنتخب 18 لاعبًا هم:

محمد السالم – هشام العبيدي – حسان غزوي – عبدالله الحماد – مهدي السالم – عبدالله آل عباس ( نادي النور ) محمد آل عباس – حسن الجنبي – أحمد العلي – حسين المحسن – عبدالله آل سلام – عبدالله الحليلي ( نادي مضر ) محمد الزاير – حسين الحنابي ( نادي الصفا ) مرهون الماء ( نادي الهدى ) عبدالعزيز رده ( نادي الأهلي ) نواف المطيري ( نادي الوحدة ) حسن الخضراوي ( نادي الخليج )

ويقود المنتخب المدرب الكرواتي نيناد كاليتش ويساعده الصربي براتس ومدرب الحراس الصربي ديان والدكتور خالد الزاير والإداري مهنا القاموس والإداري ياسر القطان والمحلل الفني خالد البريدي ومدير المنتخب محمد القرشي .

وأسفرت القرعة التي أقيمت في العاصمة الكورية سيئول عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة (الحديدية ) والتي تضم إلى جانبه كل من (قطر، الصين، نيوزلندا)، فيما ضمت المجموعة الأولى كل من (اليابان، إيران، العراق)، فما جاءت المجموعة الثانية ( البحرين، عمان، استراليا، أوزباكستان )، وتشكلت المجموعة الثالثة بالمنتخبات (كوريا الجنوبية، الإمارات، الهند، بنغلاديش).

من جانبه أكد مدير المنتخب محمد القرشي بأن بطولة الامم الدولة التي تقيمها تونس فرصة جيد لإعداد المنتخب لنهائيات كأس آسيا بكوريا المؤهلة لكأس العالم 2019 بألمانيا والدنمارك وفرصة ممتازة للجهاز الفني لإعداد المنتخب ومشاركة فرق قوية في البطولة الدولية ونستفيد من الإسبوع الدولي لكرة اليد وتعتبر البطولة مرحلة من مراحل الاعداد وهي المرحلة الثانية والتي بدأت من الصيف الماضي بمعسكر في سلوفينيا وصربيا وكرواتيا والمشاركة في العديد من البطولات الدولية الودية وهناك مرحلة أخيره في صربيا وبعدها المشاركة في بطولة اسيا بكوريا .