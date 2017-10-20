 بلدية البدع تواصل حملاتها الرقابية للمنشآت التجارية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 محرّم 1439 هجريا, الموافق 20 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بلدية البدع تواصل حملاتها الرقابية للمنشآت التجارية

بلدية البدع تواصل حملاتها الرقابية للمنشآت التجارية
المناطق_على العميري
تواصل بلدية محافظة البدع حملاتها الرقابية المستمرة على مختلف المنشآت التجارية داخل المحافظة وخارجها لمنع وقوع أي مخالفات صحية تضر بصحة وسلامة المستهلكين .
حيث كشف رئيس بلدية محافظة البدع المهندس محمد بن عطاالله التويجري أن البلدية قامت بجولات مفاجئة على المحلات التجارية  ومستودعاتها والبوفيات بمحافظة البدع حيث رصدت كميات من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الادمي بسبب سوء التخزين .
وأكد المهندس التويجري أن الحملات مستمرة على جميع المراكز والمحلات ومستودعات الأغذية والمطاعم ومختلف المنشئات الغذائية للتأكد من مدى التزامها بشروط نقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية مؤكداً تطبيق أقصى العقوبات على المنشآت المخالفة.
من جهة اخرى دعى رئيس قسم صحة البيئه بالبلدية ايمن بن سليم المسعودي  عموم المواطنين والمقيمين للإبلاغ فورا عن المخالفات التي يتم رصدها لكي يتم التعامل معها بشكل عاجل .

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