دار الرعاية الإحتماعية بالدمام تقيم الحفل الختامي لليوم العالمي للمسنين في هوليدي إن الخبر

إختتمت دار الرعاية الإجتماعية بالدمام اليوم الخميس 29 محرم 1439هـ فعاليات اليوم العالمي للمسنين ، حيث أقيم الحفل الختامي في فندق هوليدي إن بمحافظة الخبر ، وذلك برعاية وحضور سعادة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالرحمن بن فهد المقبل.

وبدأ الحفل بآيات من الكتاب الحكيم عبر الصوت المسموع ، ليلي ذلك صوت السلام الملكي ومن ثم كلمة لمدير دار الرعاية الإجتماعية بالدمام الأستاذ فهد بن راشد العميرة والتي رحب فيها براعي الحفل الكريم وضيوف الحفل من منسوبي الدار وموظفي الدار ، إلى جانب الحضور الكريم ، حيث بدأ كلمته بتوجيه الشكر في البداية لحكومة خادم الحرمين الشريفين على تخصيص هذا اليوم للإحتفال باليوم العالمي للمسنين ، مشيراً إلى أن جميع الدول في العالم أولت إهتمامها لهذا اليوم ولهذه الفئة ، في الوقت الذي أولت فيه حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذا اليوم الإهتمام والرعاية والدعم والذي خصصته لكبار السن والذين يجدون كل التقدير والرعاية والإهتمام بكبار السن وتقديم كل ما يحتاجونه من أداء حقوقهم وواجباتهم.

ووجه العميرة شكره للجهات الراعية والداعمة لهذا الحفل ولهذا اليوم والذي إنطلق منذ اليوم الأول من إكتوبر الجاري وإختتم اليوم ،إلى جانب شكره وتقديره لكل القطاعات سواء الحكومية أو الأهلية أو التطوعية والتي ساهمت جميعها في نجاح هذه الفعاليات طيلة أيام إقامتها والحملة المصاحبة للبرامج والأنشطة المختلفه والمنوعه لزيادة الوعي الإجتماعي والثقافي بكيفة تقديم الرعاية الإجتماعيه والصحية والنفسية والتعامل الأمثل لكبار السن والتي حققت الهدف المنشود منها لتصل الرسالة لجميع أطياف المجتمع طيلة هذه الأيام ، مختتماً حديثه بتوجيه الشكر لموظفي وموظفات الدار ، مشيداً بالمجتمع السعودي الواعي والذي يقدر ويهتم ويحترم ويرعى كبار السن بشكل خاص.

وألقى راعي الحفل ومدير فرع وزارة التنمية والعمل الإجتماعي بالمنطقة الشرقية سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن فهد المقبل كلمته والتي تناول فيها جانباً من رعاية المسنين والإهتمام بهم ، مشيراً إلى أن جميع دول العالم تحتفل وتهتم بهذا اليوم وبهذه الفئة كل حسب طريقته ، ونحن كدولة مسلمة ولله الحمد تحتفل وتهتم بهذه الفئة بالطريقة التي تتناسب وتعاليم ديننا الحنيف الذي أكد على الإهتمام بهذه الفئة الغالية على مجتمعنا ، علاوة على الشعار الذي إتخذته الدار وجودهم بركة وهم فعلاً بركة في أي منزل تواجدوا فيه ، وبالتالي أشكر منسوبي الدار وأشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الفعاليات طيلة أيام إقامتها والشكر موصول لوسائل الإعلام المختلفة على دعمها وتسليط إهتمامها في تغطية هذا الحدث المهم والغالي علينا جميعا.

وإستكملت فقرات الحفل بفقرة ترحيبة قدمتها مدارس الحزام الأهلية بالخبر وتلاها عرض لفيلم الحملة الإعلامية والتي إنطلقت من 1 أكتوبر وشملت كافة برامج الحملة ، ليتم تقديم تجربة مجتمعية ناجحة مع المسنين قدمها صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة ، ومن ثم قدمت جمعية العطاء الخيري النسائية بالقطيف العرض الخاص بها ، وكذلك عرض تمثيلي هادف منم واقع المسنين من تقديم مدارس الحصان الأهلية لتختتم الفقرات بتقديم عرض فلكلوري العرضه السعوديه.

وفي الختام تم تكريم الداعمين والرعاة وموظفي وموظفات دار الرعاية الإجتماعية بالدمام التميزين مع نهاية الحفل الختامي لليوم العالمي للمسنين.