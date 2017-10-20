أمير جازان يزور عضو مجلس المنطقة السابق محمد بن سالم العطاس

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصربن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أمس بزيارة عضو مجلس منطقة جازان سابقا ومدير تعليم منطقة جازان الأسبق الأستاذ محمد بن سالم العطاس وذلك بمنزله بمحافظة أبوعريش .

حيث اطمأن سموه الكريم على صحته وقدم له خالص التعازي والمواساة في وفاة زوجته التي انتقلت الى رحمة الله تعالى مؤخرا.

وعبر الاستاذ محمد العطاس عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير جازان على هذه الزيارة واللفتة الكريمة ، والتي تأتي تقديرا له بعد ان خدم المنطقة في السلك التعليمي والغرفة التجارية بجازان حيث كان عمل امينا لها اضافة إلى عضويته في مجلس منطقة جازان وترأسه عددا من اللجان ومشاركته في مختلف مناسبات وفعاليات المنطقة.