أبو عجرم تطلق أكبر شاشة عرض للأفلام بالشمال

أطلقت مسابقة أفلام أبو عجرم أكبر شاشة عرض للأفلام في شمال المملكة حيث تعرض الافلام بالمركز الثقافي الحضاري بأبو عجرم – 50 كلم عن محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف .

وأوضح المهندس نور نوري المشرف على شاشة العرض أن مساحتها 8 متر مربع بأطوال 4 متر وعرض 2 متر ومخصصة للعرض الداخلي وهي أول شاشة من نوعها في منطقة الجوف والشمال ويوجد غرفة التحكم مرتبطة بأحدث الأجهزة اللوحية ذات العرض السينمائي وتم تصميم القاعة صوتيا ومرئيا لأحداث التقنيات وتصميم القاعة من منتج اسباني للقاعة الدائمة .

وتم تركيب شاشة مماثله في فندق هيوليدي أن بمكة المكرمة

ومسرح التربية الإسلامية في العاصمة الرياض .

ويوجد في مسرح عرض الأفلام بأبو عجرم قسم رجالي و قسم نسائي ويشرف عليه كفاءات مميزة ومدربه وهم المهندس نور نوري والمهندس أحمد الخطيب المهندس طه السقا .

وقدم رئيس بلدية أبو عجرم المهندس مشعل الحسن شكره وتقديره للفريق التقني الذي أبدع ومستمر في الإبداع التقني والمسرحي و الصوتي .