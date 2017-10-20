تدريب كوادر تعليم عسير على أعمال الدفاع المدني

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ، ممثلة في إدارة الأمن والسلامة في الدورة التدريبية التأهيلية لمنسوبي الجهات الحكومية على أعمال الدفاع المدني .

وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة عبدالله مبروك ، أن مشاركة الإدارة مع المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة تأتي ضمن تفعيل التعاون وتبادل الخبرات والعمل على تأهيل العاملين في مجال الأمن والسلامة على مستوى الإدارة والميدان ، مشيرا إلى أنه سوف يشارك في الدورة مجموعة من العاملين ومنسقي السلامة في الميدان .

يذكر أن الدورة سوف تنفذ بمركز تدريب الدفاع المدني بعسير ، اعتبارا من يوم الأحد 2/2/1439 ولمدة أسبوعين.