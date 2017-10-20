 تدريب كوادر تعليم عسير على أعمال الدفاع المدني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 محرّم 1439 هجريا, الموافق 20 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تدريب كوادر تعليم عسير على أعمال الدفاع المدني

تدريب كوادر تعليم عسير على أعمال الدفاع المدني
المناطق_عسير

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ، ممثلة في إدارة الأمن والسلامة في الدورة التدريبية التأهيلية لمنسوبي الجهات الحكومية على أعمال الدفاع المدني .

وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة عبدالله مبروك ، أن مشاركة الإدارة مع المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة تأتي ضمن تفعيل التعاون وتبادل الخبرات والعمل على تأهيل العاملين في مجال الأمن والسلامة على مستوى الإدارة والميدان ، مشيرا إلى أنه سوف يشارك في الدورة مجموعة من العاملين ومنسقي السلامة في الميدان .

يذكر أن الدورة سوف تنفذ بمركز تدريب الدفاع المدني بعسير ،  اعتبارا من يوم الأحد  2/2/1439 ولمدة أسبوعين.

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