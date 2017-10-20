 جمرك الحديثة يكشف محاولة تهريب 376 ألف حبة مخدرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 محرّم 1439 هجريا, الموافق 20 أكتوبر 2017 ميلاديا

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جمرك الحديثة يكشف محاولة تهريب 376 ألف حبة مخدرة

جمرك الحديثة يكشف محاولة تهريب 376 ألف حبة مخدرة
المناطق - الرياض

كشف جمرك الحديثة محاولة لتهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغ عددها (376.300) ثلاثمائة وستة وسبعون ألف وثلاثمائة حبة، كانت مُخبأة داخل خزان الوقود الرئيسي للمركبة.
وتفصيلاً، قال مدير عام جمرك الحديثة بالنيابة محمد الرويلي: عند قدوم المركبة للجمرك وأثناء إنهاء إجراءاتها الجمركية، عُثر على كمية من الحبوب المخدرة بلغ عددها (376.300) حبة مخبأة داخل خزان الوقود الرئيسي للمركبة بعد أن تم تفريغه من الوقود واعتماد المركبة على خزان الوقود الاحتياطي، مضيفاً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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