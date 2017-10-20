جمرك الحديثة يكشف محاولة تهريب 376 ألف حبة مخدرة

كشف جمرك الحديثة محاولة لتهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغ عددها (376.300) ثلاثمائة وستة وسبعون ألف وثلاثمائة حبة، كانت مُخبأة داخل خزان الوقود الرئيسي للمركبة.

وتفصيلاً، قال مدير عام جمرك الحديثة بالنيابة محمد الرويلي: عند قدوم المركبة للجمرك وأثناء إنهاء إجراءاتها الجمركية، عُثر على كمية من الحبوب المخدرة بلغ عددها (376.300) حبة مخبأة داخل خزان الوقود الرئيسي للمركبة بعد أن تم تفريغه من الوقود واعتماد المركبة على خزان الوقود الاحتياطي، مضيفاً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.