دوري أبطال أوروبا: صلاح أفضل لاعب في الجولة الثالثة.. وميسي رابعا

حصد المصري الدولي محمد صلاح مهاجم ليفربول الانكليزي جائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد أدائه المميز خلال اكتساح مضيفه ماريبور السلوفيني 7-صفر الثلاثاء.

وأعلن الاتحاد القاري على موقعه الرسمي الجمعة نتائج التصويت لجائزة لاعب الجولة، فحصل صلاح (25 عاما)، صاحب هدفين وتمريرة حاسمة ضد ماريبور، على 51% من الأصوات.

وحل ثانيا التركي جنك توسون مهاجم بشيكتاش الذي سجل هدفي فريقه في مرمى مضيفه موناكو الفرنسي (2-1) بنسبة 33%، وثالثا لاعب الوسط الهولندي كوينسي بروميس (7%) المتألق خلال فوز فريقه سبارتاك موسكو الروسي على اشبيلية الاسباني 5-1.

أما الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الاسباني، فحل رابعا (4%) بعدما قاد فريقه الى الفوز على ضيفه اولمبياكوس اليوناني 3-1، فيما نال غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو 2% بعد تعادل فريقه ريال مدريد الاسباني حامل اللقب مع ضيفه توتنهام الانكليزي 1-1.