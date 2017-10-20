الأمير سلطان بن سلمان يلتقي وزير الخارجية التونسي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مقر اقامته في تونس وزير الخارجية التونسي السيد خميس الجهيناوي.

وعبر سمو الأمير سلطان بن سلمان عن شكره وتقديره للحكومة التونسية وشعب تونس الصديق على مالقيه من حفاوة في الاستقبال أثناء زيارته الرسمية إلى تونس.

من جهته أكد وزير الخارجية التونسي حرص تونس حكومة وشعباً على الوصول بالعلاقات المتينة بين البلدين إلى مستويات متطورة، معرباً عن تقديره وترحيبه بسمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تونس محمد العلي، والوفد المرافق لسمو الأمير سلطان بن سلمان .