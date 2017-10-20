مارادونا يوجه رسالة إلى المنتخبين السعودي والمصري

أشاد المدرب الأرجنتيني، دييغو أرماندو مارادونا، بالمنتخبين السعودي والمصري، واصفا الأول بـ”الفريق الثابت” ودعيا الثاني إلى الاستمتاع خلال المشاركة في كأس العالم 2018.

وقال مارادونا، الذي يدرب فريق الفجيرة الإماراتي حاليا، في مقابلة مع قناة “أون سبورت” المصرية، الخميس،: “أدعو المنتخب المصري الى التمتع بالبطولة وأنا اعتبرهم فريق أبطال كبار والذهاب إلى كأس العالم هدف يتمناه الجميع”.

وعن رأيه في نجم المنتخب وفريق ليفربول اللإنجليزي محمد صلاح، قال مارادونا إنه “لاعب سريع وذكي ويجيد العب برأسه وقدمه ويعرف كيف يتحرك في الملعب ويعرف كيف يتحرك من اليمين إلى اليساروهو تعلم هذه الأشياء في إيطاليا لأنه نفس التكتيك الإيطالي”.

وتأهلت مصر بطريقة درامية إلى مونديال روسيا، لأول مرة منذ نسخة عام 1990 في إيطاليا، بفوزها 2-1 على الكونغو.

وسجل صلاح هدف الفوز من ركلة جزاء، احتسبت في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لتضمن مصر مقعدها في روسيا دون النظر إلى نتائج الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة، حيث يلاقي “الفراعنة” منتخب غانا خارج الديار.

وفيما يتعلق بالمنتخب السعودي، قال مارادونا:” رأيت الفريق السعودي وهو يلعب في مجموعة الإمارات.. فريق ثابت لكن يجب عليه أن يعلم أن لعب كأس العالم ليس بالشيء السهل على أي منتخب لأن هناك فارق كبير في تغير الأداء من يوم ليوم ولا يوجد فريق يتميز طوال الوقت”.

وتأهلت السعودية إلى نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها والأولى منذ عام 2006، بفوزها على اليابان (1-صفر) في الجولة الأخيرة من التصفيات في سبتمبر الماضي، وحلولها ثانية في المجموعة الآسيوية الثانية.