 “وزير” انقلابي يدعو لتجنيد الطلاب والمدرسين وإيقاف الدراسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 محرّم 1439 هجريا, الموافق 20 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“وزير” انقلابي يدعو لتجنيد الطلاب والمدرسين وإيقاف الدراسة

“وزير” انقلابي يدعو لتجنيد الطلاب والمدرسين وإيقاف الدراسة
المناطق - الرياض

دعا من تطلق عليه ميليشيات الحوثي وصالح “وزير الشباب والرياضة” بصنعاء، حسن زيد، إلى إيقاف الدراسة وحشد الطلاب والمعلمين للتجنيد والذهاب إلى جبهات القتال.

وقال زيد، على صفحته في موقع شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن ذلك سيرفد جبهات القتال بمئات الآلاف، ويمكنهم، وفق رأيه، من حسم المعركة.

ودافع زيد عن مقترحه بالقول إن الطلاب كانوا في السابق يضطرون للتوقف عاما كاملا للحصول على وثائق التعليم، ولذا فليس هناك ضرر من توقفهم عن الدراسة الآن.

ولقيت دعوة “الوزير” في حكومة الحوثي غير المعترف بها دوليا والتي تعتبر سلطة أمر واقع في المناطق التي تحتلها الميليشيات الموالية لإيران، استهجانا كبيرا.

وتأتي الدعوة في وقت يستمر إضراب المعلمين في المدارس الواقعة تحت سيطرة الحوثيين للمطالبة بدفع مرتباتهم الموقوفة منذ عام.

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