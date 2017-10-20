14 قتيلا من الأمن المصري في مواجهات مع إرهابيين بالجيزة

أفادت مصادر في القاهرة، الجمعة، بوقوع 14 قتيلاً من قوات الأمن في مواجهات مع إرهابيين في الجيزة، وأضافت باستمرار الاشتباكات بين قوات الأمن والإرهابيين بحسب “العربية نت”

هذا وقال مصدران أمنيان إن ثلاثة ضباط بالشرطة قتلوا، وأصيب ثمانية من الضباط والمجندين في اشتباك مع إرهابيين وقع اليوم الجمعة في صحراء الواحات بمحافظة الجيزة جنوب غربي القاهرة، عندما داهمت الشرطة وكرا للمتشددين.

وأضاف المصدرأن أن الاشتباك وقع عندما أطلق ثمانية من مسلحي حركة (حسم) الإرهابية – التي أعلنت مسؤوليتها عن العديد من الهجمات في القاهرة وحولها خلال العام الماضي – النار على قوة أمنية كانت متوجهة إلى مكان يختبئون به لإلقاء القبض عليهم.

وتابع أن المتشددين لاذوا بالفرار بعد الاشتباك.