 14 قتيلا من الأمن المصري في مواجهات مع إرهابيين بالجيزة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 محرّم 1439 هجريا, الموافق 20 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

14 قتيلا من الأمن المصري في مواجهات مع إرهابيين بالجيزة دراسة: التلوث يقتل ملايين البشر في العالم كل عام “وزير” انقلابي يدعو لتجنيد الطلاب والمدرسين وإيقاف الدراسة مارادونا يوجه رسالة إلى المنتخبين السعودي والمصري الأمير سلطان بن سلمان يلتقي وزير الخارجية التونسي دوري أبطال أوروبا: صلاح أفضل لاعب في الجولة الثالثة.. وميسي رابعا جمرك الحديثة يكشف محاولة تهريب 376 ألف حبة مخدرة كائن نصف قط و نصف إنسان يثير جدلاً واسعاً في المجتمع الماليزي و الشرطة تعلق! تدريب كوادر تعليم عسير على أعمال الدفاع المدني أبو عجرم تطلق أكبر شاشة عرض للأفلام بالشمال مدير “CIA” يدعو واشنطن إلى الاستعداد لـ”خطوة كوريا الشمالية الأخيرة”! مايكروسوفت تستغل ثغرة بـ«جوجل كروم» في الدعاية لـ«إيدج»

14 قتيلا من الأمن المصري في مواجهات مع إرهابيين بالجيزة

14 قتيلا من الأمن المصري في مواجهات مع إرهابيين بالجيزة
المناطق - الرياض

أفادت مصادر في القاهرة، الجمعة، بوقوع 14 قتيلاً من قوات الأمن في مواجهات مع إرهابيين في الجيزة، وأضافت باستمرار الاشتباكات بين قوات الأمن والإرهابيين بحسب “العربية نت”

هذا وقال مصدران أمنيان إن ثلاثة ضباط بالشرطة قتلوا، وأصيب ثمانية من الضباط والمجندين في اشتباك مع إرهابيين وقع اليوم الجمعة في صحراء الواحات بمحافظة الجيزة جنوب غربي القاهرة، عندما داهمت الشرطة وكرا للمتشددين.

وأضاف المصدرأن أن الاشتباك وقع عندما أطلق ثمانية من مسلحي حركة (حسم) الإرهابية – التي أعلنت مسؤوليتها عن العديد من الهجمات في القاهرة وحولها خلال العام الماضي – النار على قوة أمنية كانت متوجهة إلى مكان يختبئون به لإلقاء القبض عليهم.

وتابع أن المتشددين لاذوا بالفرار بعد الاشتباك.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>