بلدية البدع تواصل حملاتها الرقابية للمنشآت التجارية

المناطق – تبوك – علي العميري:

تواصل بلدية محافظة البدع حملاتها الرقابية المستمرة على مختلف المنشآت التجارية داخل المحافظة وخارجها لمنع وقوع أي مخالفات صحية تضر بصحة وسلامة المستهلكين .

حيث كشف رئيس بلدية محافظة البدع المهندس محمد بن عطاالله التويجري أن البلدية قامت بجولات مفاجئة على المحلات التجارية ومستودعاتها والبوفيات بمحافظة البدع حيث رصدت كميات من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الادمي بسبب سوء التخزين .

وأكد المهندس التويجري أن الحملات مستمرة على جميع المراكز والمحلات ومستودعات الأغذية والمطاعم ومختلف المنشئات الغذائية للتأكد من مدى التزامها بشروط نقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية مؤكداً تطبيق أقصى العقوبات على المنشآت المخالفة.