البيشمركة: القتال يدور على طول حدود إقليم كردستان وانسحبنا تماما من كركوك

أكدت قوات “البيشمركة” الكردية انسحابها الكامل من محافظة كركوك، مشيرة إلى أن عمليات عسكرية تدور حاليا على طول حدود إقليم كردستان العراق مع الأراضي الخاضعة لسيطرة بغداد.

وقال الأمين العام لوزارة “البيشمركة”، جبار ياور، في تصريح لقناة “الحدث” السعودية، اليوم الجمعة، إن “البيشمركة باتت تماما خارج حدود كركوك، وإن قتالا سبق الانسحاب من التون كوبري”.

وأضاف ياور أن “البيشمركة انسحبت من بعض المناطق تفاديا للمواجهة مع القوات العراقية”، مؤكدا أنه “لم يعد هناك أي تنسيق مع تلك القوات”.

وشدد ياور على أن هناك “عمليات عسكرية على طول حدود إقليم كردستان مع العراق، ولا نعلم إلى ماذا تسعى القوات العراقية بعد كركوك”.

كما أكد المسؤول الكردي أن “أسلحة قدمها الغرب استخدمت في المعارك بين البيشمركة والقوات العراقية”.

وكانت خلية الإعلام الحربي كشفت، اليوم الجمعة، عن استخدام قوات “البيشمركة” صواريخ حصلت عليها من ألمانيا لمحاربة تنظيم “داعش”، ضد القوات الاتحادية في منطقة التون كبري بمحافظة كركوك، مشيرة إلى حدوث “أضرار وتضحيات” جراء عمليات قصف باستخدام هذا السلاح في المنطقة.

وأحكمت القوات الأمنية العراقية المشتركة، اليوم الجمعة، قبضتها على كامل ناحية التون كوبري.