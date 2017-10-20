 سقوط صاروخ باليستي للحوثيين شمال صنعاء في محاولة فاشلة لإطلاقه تجاه المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 محرّم 1439 هجريا, الموافق 20 أكتوبر 2017 ميلاديا

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سقوط صاروخ باليستي للحوثيين شمال صنعاء في محاولة فاشلة لإطلاقه تجاه المملكة

سقوط صاروخ باليستي للحوثيين شمال صنعاء في محاولة فاشلة لإطلاقه تجاه المملكة
أرشيفية
المناطق - الرياض

ذكرت مصادر في صنعاء أن  الميليشيات الحوثية فشلت في إطلاق صاروخ باليستي من فج عطان ليسقط في منطقة ذهبان شمال العاصمة  صنعاء، فيما كان هدفه الأراضي  السعودية.

وأضافت المصادر أن الصاروخ الخاطئ أطلق من منطقة سكنية، ظهر اليوم الجمعة، وسقط في منطقة سكنية، وأصاب المدنيين.

والشهر الماضي، هدد زعيم ميليشيات الحوثي بقصف دول الجوار بالصواريخ. ونقلت قناة “المسيرة” الحوثية خطاب عبدالملك الحوثي، الذي هدد فيه بقصف مناطق في دول الجوار بالصواريخ، واستهداف السفن النفطية على خطوط الملاحة الدولية قبالة السواحل اليمنية في حال تقدمت قوات الشرعية والتحالف نحو الحديدة.

ودأب الحوثيون على محاولة استهداف المدن والأراضي السعودية بالصواريخ الباليستية التي تصدت لها دفاعات المملكة.

وأطلقت الميليشيات الحوثية أكثر من 30 صاروخاً منذ عام 2015 على مناطق سعودية عدة، منها نجران وجازان وأبها وخميس مشيط والطائف ومكة ومنطقة الرين بالرياض.

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