 بالأسماء.. دعوة 133 متقدماً على الوظائف الإدارية إلى مطابقة بياناتهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 محرّم 1439 هجريا, الموافق 20 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بالأسماء.. دعوة 133 متقدماً على الوظائف الإدارية إلى مطابقة بياناتهم

بالأسماء.. دعوة 133 متقدماً على الوظائف الإدارية إلى مطابقة بياناتهم
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء 133 من المتقدمين على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للرجال “الوظائف الإدارية” والمعلن عنها في 19 / 1 / 1439هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم، مراجعة أيٍّ من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق المملكة؛ اعتباراً من يوم الأحد 2 / 2 / 1439هـ، حتى نهاية دوام يوم الإثنين الموافق 3 / 2 / 1439هـ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجّلوه على نظام “جدارة” من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.

وقالت الوزارة: الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما مراجعة صحة البيانات، كما أن أسماء المرشحين النهائية ستعلن لاحقاً.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة، إحضار الهوية الوطنية، أصل وثيقة التخرج؛ موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

وبالنسبة للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية، أن مَن لم يحضر أصول الوثائق مستوفاة جميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوافر من قِبله بعد نهاية الفترة المحدّدة للمطابقة، كما أن مَن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

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