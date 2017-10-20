 أمير المدينة المنورة يشهد توقيع اتفاقية تعاون لتفعيل مبادرة عربات الطعام المتنقلة في المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 محرّم 1439 هجريا, الموافق 20 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير المدينة المنورة يشهد توقيع اتفاقية تعاون لتفعيل مبادرة عربات الطعام المتنقلة في المنطقة

أمير المدينة المنورة يشهد توقيع اتفاقية تعاون لتفعيل مبادرة عربات الطعام المتنقلة في المنطقة
المناطق - واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة توقيع اتفاقية تعاون لتفعيل مبادرة عربات الطعام المتنقلة في المنطقة بين لجنة الشباب وجمعية تنمية المجتمع.
ومثل لحنة الشباب في توقيع الاتفاقية رئيس اللجنة مدير التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم، فيما وقعها عن جمعية تنمية المجتمع رئيسها بالمنطقة محمد بن ناصر بن محمود.
وهدفت اتفاقية التعاون إلى إنشاء حاضنة أعمال لمبادرة عربات الطعام تساهم في تمويل الشباب والفتيات وفق معايير وأنظمة محددة، إلى جانب توفير فرص وظيفية للشباب المساند لمشغلي العربات من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة لتقديم الخدمات التي يحتاجها الشباب كالتدريب ومعالجة الصعوبات التي تواجه الراغبين منهم في الاستثمار في مجال عربات الطعام.

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