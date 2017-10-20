 بالصور.. حرس الحدود بالمدينة ينقذ امرأة أفغانية من الغرق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 محرّم 1439 هجريا, الموافق 20 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بالصور.. حرس الحدود بالمدينة ينقذ امرأة أفغانية من الغرق

بالصور.. حرس الحدود بالمدينة ينقذ امرأة أفغانية من الغرق
المناطق - المدينة المنورة
تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة صباح اليوم (الجمعة ٣٠ /١/ ١٤٣٩هـ الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠١٧م) من إنقاذ امرأة من الجنسية الأفغانية من الغرق في منطقة المغارة جنوب مركز البريكة.

وكان مركز البريكة التابع لقوة مراكز بدر تلقى بلاغًا من الدورية الساحلية يفيد بوجود حالة غرق جنوب المركز ب ١٥ كم في منطقة المغارة لامرأة من الجنسية الافغانية، وعلى الفور تم توجيه فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية لموقع الحادث.

وباشرت فرق الإنقاذ مهامها، وإنقاذ المرأة ونقلها لمركز الهلال الأحمر السعودي بواسطة إسعاف حرس الحدود، ومنه لمستشفى بدر العام بعد استقرار حالتها الصحية، وهي بصحة جيدة.

وأهاب  الناطق الاعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة المقدم تركي بن حسين القحطاني بجميع المواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر أثناء النزهه على الشواطئ ومزاولة السباحة والاستعانة برقم الطوارئ (٩٩٤) للإبلاغ عن أي حالات، متمنيًا السلامة للجميع.

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